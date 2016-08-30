管制KTV空氣品質 大廳列管包廂不算

根據環保署最新的第2批室內空氣品質列管對象，民眾最常去的休閒場所像電影院、KTV等都在列管範圍之內，其中KTV只管大廳，包廂則不在列管範圍中。

行政院環境保護署今天召開「應符合室內空氣品質管理法之第二批公告場所（草案）」研商及公聽會議。

根據環保署的簡報資料，第2批的室內空品列管場所包含私立圖書館、縣市政府圖書館、大型博物美術館、區域醫院(餐飲區)、老人安養機構、中央政府機關、鐵路運輸業、民用航空運輸業、大眾捷運車站、金融機構的總行、大型歌劇院、世界貿易中心等級大型展覽室、電影院、視聽歌唱業、百貨公司(餐飲區)、健身場所及大廳等。

其中KTV部分只管大廳，包廂則不在管制範圍之內，其他像是電影院、健身場所則不僅大廳，觀影場所跟運動區也都必須符合管制規範。

環保署說，KTV只管大廳的原因是包廂空間都較小，室內較為擁擠，檢測設備體積又較為龐大，檢測時恐無法讓民眾在裡面唱歌，所以排除，但因為KTV各樓層都是用同一空調系統，檢測各樓層外等候區的空品，也可以達到列管目的。

公聽會中，有醫院代表建議，醫院跟老人安養院部分的納管，不應以醫院評鑑層級，而是用病床數規定，建議病床數在499以上的醫院或安養院，就應該納入列管。

也有民眾認為，各場所的特性都不同，管制的範圍也應該要隨著場所特性有所不同，像是醫院的細菌數一定比其他場所高。

環保署則回應，各界的意見都會納入考量，預估今年底相關草案會對外公告實施。1050830

(中央社)