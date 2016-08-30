青青草原克難高爾夫 澎湖首座球場露曙光

澎湖首見在青青草原舉辦克難式高爾夫球賽後，引起關注，已有旅外台商對開發球場有興趣，計畫在澎湖漁翁島一處兼具山和海美景的地方，開發一座18洞的球場。

澎湖高爾夫委員會28日在馬公草仔尾北側青青草原進行首屆克難式9洞高爾夫球邀請賽，讓澎湖高爾夫球場的議題，再度成為各界談論的話題。

高爾夫委員會主委張瑞棟表示，澎湖是世界最美麗的海灣組織會員國之一，海天美景是休閒渡假旅遊的天堂，現今各地推動休閒渡假旅遊的型態，若有一處標準的高爾夫球場，相信每年會吸引各地的球友前來比賽、挑戰兼渡假旅遊，對澎湖推動休閒渡假旅遊會有莫大的助力。

澎湖高爾夫委員會副總幹事陳邦鋒表示，澎湖高爾夫球運動早年極為盛行，早期在湖西還有一處練習場，當時有高達100多人打球，現在高爾夫球隊還有20幾人，每年則赴台灣本島北中南等縣市參賽，其中，現任市公所機要秘書洪長青本身有職業球員和教練證照，服務於警界獲得世界警消運動會冠軍蔡明宏等人都是在地的高爾夫選手。

陳邦鋒說，今年里約奧運將高爾夫球列為正式的比賽項目，台灣也選派有男女選手參賽，體育署今年也有高爾夫球向下扎根計畫，鼓勵各校從小培育選手，希望縣府能夠重視此運動的推廣。

陳邦鋒表示，澎湖一旅外台商對開發球場有興趣，並選中在漁翁島一處兼具有山和海美景的地方，開發一座18洞的球場，每個球道成本約新台幣2000萬元，未來初估投資3億6000萬元，規畫完成會以專案方式，向縣政府提出開發計畫。

陳邦鋒透露，目前台灣的高爾夫球場已達飽和狀態，球場開發執照凍結，澎湖要開發球場，可朝離島特殊條件發展觀光，來向中央爭取執照。1050830

(中央社)