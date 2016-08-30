上校翻成科洛內爾 陸官媒烏龍逾10年

有中國大陸網民發現，包括新華社在內的中共官媒部份外電，16年來錯將上校軍銜的英語「Colonel」，翻成人名「科洛內爾」，使得好幾個國家的軍方發言人，都叫「科洛內爾」。

綜合大陸媒體報導，一位署名「科羅廖夫」的大陸網民，日前在網路上找出多則中共官媒的外電報導。內文都特別註明，一些外國的軍方發言人、地區部隊發言人，乃至於被暗殺的軍官，第1個人名都叫「科洛內爾」。

根據這位網民找出的資料，2005年9月及2009年11月由新華社發出的3則關於菲律賓的報導，都提到菲國軍方發言人的說法。然而，這3名發言人的第1個名字都是「科洛內爾」，第2個名字以後到姓氏，則完全不同。

網民因此特別找出這些外電的英文原文，先找到發言人的英文姓名，才赫然發現「科洛內爾」其實就是「Colonel」。他並將線上英漢字典的解釋截圖，證明Colonel就是英文的「上校」。

這位網民因此打趣說，「看到這兒你是不是也有疑惑？為啥菲律賓的軍方發言人都叫科洛內爾？難道叫『科洛內爾』的人運氣都不會太差」？

除菲律賓外，這位網民還找出2000至2016年的7則外電，內容涉及斐濟、美國、葉門、奈及利亞、巴西等5國。而文中提到的5名發言人（含五角大廈發言人）、1名指揮官（含國家、地區及前線部隊）及1名軍事情報主管，名字也都有「科洛內爾」。

而這7則外電中，除涉及巴西的1則出自中國日報中文版、斐濟的1則出處無法確定（張貼在人民網）外，其餘5則都來自新華社。

這名網友在最後提到，「如此看來，這個誤會恐怕至少延續了16年」。1050830

(中央社)