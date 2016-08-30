屏東作家9月巡迴 吳晟自稱在地作家

為了推廣「屏東文學」，屏東縣政府今年第2年舉辦屏東作家全國巡迴講座，9月啟動，作家吳晟今天在宣傳記者會中說，他文學的啟蒙在屏東，所以他也是屏東在地作家。

今年屏東作家全國巡迴講座從9月起啟動，共舉辦12場講座，首場9月4日在台南台灣文學館舉辦座談，由甫獲今年金鼎獎的屏東魯凱族作家奧威尼（邱金士）與卑南族作家巴代探討書寫原住民命運的心路歷程。

為了深植文學種籽到學子的心靈，屏東文化處還邀請台客武俠施百俊、醫師詩人曾貴海、田埂詩人吳晟、文學家郭漢辰、海洋文學楊政源與蝶舞女子杜虹等作家到6所校園宣揚屏東文學。

吳晟表示，他在唸屏東農專時，參加學校「南風社」，年少歲月文學正啟蒙時期的4年時間在屏東度過，他將南風社擴大，讓屏中、屏女和屏工的學生也參與投稿，當時交了許多文友，至今都是好朋友，包括他的另一半。吳晟說，大家以為他是彰化作家，他其實也是屏東「在地作家」。

邱金士每年有3個月的時間住在深山裡的霧台鄉舊好茶部落，他今年得金鼎獎的創作是「消失的國度」，寫的是好茶村在水災中全村淹沒，他說，消失的不只是硬體的村落，連好茶精神與文化都崩潰。1050830

(中央社)