許厝要求不遷校 政院不接受

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雲林縣橋頭國小許厝分校家長今天上午北上行政院抗議，遞交陳情書，商談1個多小時後，許厝分校五育基金會主委許芳餘表示，行政院並沒有接受讓學童留在許厝就讀的主要訴求。

學童家長及麥寮鄉民上午搭乘7部遊覽車，前往行政院陳情抗議，向行政院長林全遞交陳情書。家長建議包括，讓學童留在許厝分校繼續就讀，以避免學童因為遷校事件心靈受創，導致許多分校學生受教權受影響。

另外，也請行政院儘速召開相關會議，並邀請第三公正的專家學者共同參與，以客觀、公正、公開的作業方式，以及更審慎的科學態度釐清事實真相。

10名代表進入行政院，和行政院秘書長陳美伶、行政院院長林全辦公室主任施克和、環保署副署長詹順貴、農委會副主委陳吉仲，以及教育部官員會商。

許芳餘會後表示，政府表示後續會追蹤、調查，但這本來就是中央政府應該做的。家長今天主要訴求，是希望可以留在許厝分校就讀，但政府不肯，原因是「命令已經發布，無法收回」，這無法說服居民。

瓦（搖，手改為石）村長陳志賢表示，行政院的草率決策，讓麥寮鄉民不能接受，會回去研究「全鄉抗爭」。

雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校學生，今天仍沒有到橋頭國小或是豐榮國小上課。1050830

(中央社)