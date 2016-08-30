北市公布106年度總預算案 還債86億

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台北市主計處今天說，編列106年度總預算案，歲入列新台幣1608.10億元、歲出1668.61億元，歲入歲出相抵，差短60.51億元，連同債務還本86億元，預估可減少債務65.36億元。

台北市上午舉行市政會議，並通過主計處提報「106年度台北市地方總預算案、附屬單位預算案、特別預算及105年度總預算追加(減)預算案」，將送請議會審議。

主計處處長梁秀菊表示，106年度總預算案是依當前經濟情勢與未來發展，並兼顧政府施政與財政穩健原則下，參考往年度預算執行情形，歲入相較105年度微幅成長0.04%，歲出衡酌歲入負擔能力，考量當前施政需要和因應2017世界大學運動會舉辦，小幅成長4.08%。

主計處說，106年度總預算案無需舉債，僅特別預算依市議會先前已審議通過預算編列舉債20.64億元，又106年度編列債務還本86億元 ，較上年度增編20億元，與特別預算舉債數20.64億元相抵，「預估106年度將減少債務65.36億元」，顯示市府推動各項施政也兼顧財政穩健。

台北市106年度歲入編列1608.10億元，較去年度增加0.65億元，主要為「地價稅、土地增值稅、房屋稅與使用牌照稅」共增加33.52億元，教育部體育署補助世大運收入增加11.79億元以及減列輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金資本45億元等增減互抵所致。

106年度歲出編列1668.61億元，排名為教育科學文化支出編668.21億元，占40.05%，居首位；社會福利支出編263.76億元，占15.81%；經濟發展支出編225.28億元，占13.50%。

主計處說，歲出比去年度增加65.48億元，增加數額最多者為教育科學文化支出，增加34.37億元，主要是籌辦世大運相關經費，台北流行音樂中心興建工程增加4億元，天文館展示場改裝暨擴大特展區工程增加1.65億元，台北藝術中心興建工程含委託技術服務費減少1.64億元等增減互抵所致。

主計處說，相關台北市地方總預算案細節已公布市政府主網站。1050830

(中央社)