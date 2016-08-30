另類護童 瑞芳警深入校園宣導學童自我保護

暑假結束，迎接而來是一個學期新的開始，新北瑞芳警分局為保護學童上學安全，於學校開學後隨即規劃護童勤務，不但在學生上下學時段編排員警保護學童的安全，還結合義交、導護志工等民力共同維持學校周邊交通秩序，讓學童們能平平安地上學，也讓接送學童的家長感到放心，另外還更深入校園向學生宣導如何保護自己。

瑞芳警分局分局長林泰裕表示，保護學童除了在上下學時段，加強學校周邊安全外，更要建立學童自我保護的觀念，於是指示轄區各分駐派出所，進入校園向學童宣導如何維護自身安全並宣導，勿單獨太早到校或太晚離校，避免單獨留在教室。

配合學校作息，避免單獨至校園偏僻的死角，必須前去時，務必結伴而行；不單獨上廁所，不進出危險場所。不行經漆黑小巷或人煙罕至之處。 出現在校園裡的大人，身上都應掛識別證。

在校遇陌生人或可疑人物，自稱是師長或親友者，都應隨時注意自身安全，切勿聽信他的要求，繳交金錢或接受他的要求離校。遇行跡可疑者立即反映。

遇陌生人問路，可熱心告知，但不必親自引導前往。遇特殊狀況應即報告同學或師長，以便作適當處理。如果發現陌生人一直跟隨，快速跑開，大聲喊叫，吸引其他人的注意。

警方更強調，希望藉由這些宣導，能提升小朋友自保的能力，也希望學童能將宣導的這些資訊，帶回家讓家人知曉，讓大家一起注重學童安全，為我們的孩子多加一點保障。

(中時)