風濕病醫學會與疾管署合作 供速克伏給風濕病患者使用

中華民國風濕病醫學會與衛生福利部疾病管制署合作，自9月1日起將於國內13家合作醫院提供速克伏處方給使用生物製劑治療的免疫風濕病患者進行潛伏結核感染治療，至今年底預估將有600名病患受惠。

研究指出，雖然生物製劑可有效緩解免疫風濕疾病患者症狀及改善生活品質，但近年來發現，接受生物製劑治療的免疫風濕病患者，結核病發生率較接受其他治療的患者有顯著增加的趨勢。

透過國內健保資料庫也顯示，類風溼性關節炎（Rheumatoid arthritis，簡稱RA）患者結核病發病率是一般人的2.28倍，是國內結核病感染的高風險族群，且RA患者感染結核桿菌後的死亡率較未感染者高約1.62倍，感染風險隨著RA病程時間的增加而提高。

風濕病醫學會理事長陳得源表示，由於速克伏處方經臨床試驗證實，服藥完成率（90至97%）較傳統9個月處方isoniazid（60至80%）明顯提高，且肝毒性也較低，因此在得知疾管署引進速克伏短程治療處方後，主動提出合作意願，除可提供患者更安全的用藥，也期望藉此評估短程潛伏結核感染治療的療效，建立有效的治療策略，這些成效也將提供疾管署做為未來擬定潛伏結核感染疹斷治療指引的參考，強化國內結核病防治量能。

結核病是我國每年新增病例數及死亡人數最多的法定傳染病，其中大部分結核病感染者是以潛伏結核感染的形式存在。疾管署對於風濕病醫學會主動積極為病患爭取更好的治療表示認同與感謝，也期望透過這次的合作，促使其他結核病高風險共病相關醫學會共同參與，一起為台灣結核病防治努力。

(中時)