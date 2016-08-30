埔里爆頭槍擊案偵破 犯嫌辯欲開槍警告

警方偵破埔里爆頭槍擊案，逮捕吳姓嫌犯。警方指出，南投縣埔里鎮吳姓男子與前同事潘姓男子結怨，吳男近期被解僱，心生不滿開車尾隨潘男座車，欲開槍警告，不料卻擊中頭部。

36歲潘姓男子昨天駕車行經埔里鎮埔里高工附近，遭人開槍狙殺，頭部中彈，隨即失去意識衝撞停放路邊的1輛汽車、4輛機車，附近民眾見狀通報車禍，由救護車送往台中榮民總醫院埔里分院急救，但醫師、救護員發現傷口有異，不像車禍外傷，接著發現一顆彈頭。

醫院通報南投縣警察局埔里分局，初步調查潘男在一家礦泉水工廠任職，無前科。經調閱沿路監視器畫面，發現一輛汽車尾隨潘男座車，當潘男行經案發地點時，尾隨車輛突然向右超車，潘男車輛隨即失控撞路邊車輛，警方是懷疑行進間遭槍擊。

警方根據車牌號碼，鎖定潘男的前同事、39歲吳姓男子涉有重嫌，專案小組前往吳男住處逮人，吳男到案後否認犯案，但對於案發當時的行蹤交代不清、說詞反覆，經檢警運用辦案技巧，終於突破吳男心防。

埔里分局表示，吳男與潘男曾為同事，兩人因故早有嫌隙，吳男近期因被檢舉工作摸魚而遭解僱，新仇舊恨交織而行凶，但原本只想向車體開槍警告，不料開1槍就剛好擊中潘男腦部，犯後他將槍枝丟在大坪頂一間土地公廟後方，警方尋獲1把手槍、6發子彈。

潘男因傷重，昨天轉院到台中榮民總醫院，因傷勢持續惡化，家屬今天同意拔管，帶潘男離院返家。全案下午依涉犯刑法殺人罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送南投地方法院檢察署偵辦，並擴大追查做案槍枝來源。1050830

(中央社)