看守所搭伸展台 收容人走秀展技能

法務部矯正署苗栗看守所30日舉辦技訓暨文創成果展，在禮堂內搭起伸展走秀舞台，包括美髮、指甲彩繪等技訓才藝班收容人輪番登場展現學習成果。中央社記者管瑞平攝 105年8月30日

法務部矯正署苗栗看守所今天舉辦技訓暨文創成果展，在禮堂內搭起伸展走秀舞台，包括美髮、指甲彩繪等技訓才藝班收容人輪番登場展現學習成果，為日後展開新生建立自信。

苗栗看守所的技訓課程，每半年開辦1期，除開設有雕刻、油漆、美容、美髮、指甲彩繪、小吃班別，還有拼布、手工編織等文創課程，今天的成果發表會，特別在看守所教誨禮堂內搭起伸展走秀舞台，鼓勵各班學員自信登場展現學習成果。

苗栗看守所所長楊方彥指出，有學員彩排時很緊張，總擔心「萬一在台上跌倒怎麼辦？」他一派輕鬆答「站起來繼續往前走」。

他在致詞時引用這段話，勉勵收容人「人生道路也是如此，挫折難免，要記得站起來踏穩腳步繼續前行」，希望參與課程的學員都能從學習中體悟新的生命意義。

苗栗縣長徐耀昌、苗栗地檢署檢察長柯麗鈴等人應邀出席，參觀會場內陳列的稻草編織、拼布、光療彩繪指甲等作品，大讚相當細膩精緻。徐耀昌鼓勵收容人利用沉潛這一段時間，好好學得一技之長，千萬不要妄自菲薄，等待有朝一日重新出發。

苗栗地檢署檢察長柯麗鈴說，作品成果展現心境，感受得到收容人學習事物的用心，「當完全投入，就能做自己的主人」，藉此勉勵收容人珍惜身體、看重自己的心，當她感性說出「你們跟我一樣重要」時，台下有女性收容人不禁紅了眼眶。

指甲彩繪班學員小婷、小雯(化名)入監前，分別具美容美髮及新娘秘書等經驗，兩人異口同聲說指甲彩繪是新趨勢，希望多方學習奠定基礎，未來創業、謀職會更有自信。1050830

(中央社)