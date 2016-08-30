北捷聲音地景 31日站體環境音登場

北市文化局表示，捷運聲音地景計畫第四部曲「站體環境音樂」，為北捷車站量身打造環境音樂，淡水站、中正紀念堂站、大安森林公園站和小碧潭站31日上線，中山國中站9月中登場。

文化局表示，與台北捷運公司共同推動的「台北聲音地景計畫」，去年陸續推出三部曲，改造台北捷運驗票閘口警示聲響、增設車廂內轉乘和終點站廣播提示旋律，以及創作列車專屬的進站音樂等。

第四部曲「站體環境音樂」計畫主持人為角頭音樂的張四十三，選定淡水站、中正紀念堂站、大安森林公園站、小碧潭站、中山國中站等5個捷運站體，邀請5位創作者，量身為每一站體打造環境音樂。

文化局說，淡水站是原住民金曲歌手陳建年的作品，用吉他、手風琴及笛子等樂器創造出溫暖的音色，命名為「藍海之歌」。

中正紀念堂站的創作者「紅樂團」，團長DJ Code是台灣第一位受邀至全球最大音樂節英國Glastonbury的華人DJ，以中西合璧的創作風格，傳達過去與現今的時光交織感。由於此站往兩廳院的廊道已定時有街頭藝人演出，因此播放的場域將會在月台層。

大安森林公園站則是邀請曾為幾米音樂劇創作的劉季陵擔任創作者，從撫慰人心為出發，以輕快的旋律為基調，緩和都市緊湊的生活節奏。

小碧潭站創作者是大提琴演奏家劉涵，她是藝人周杰倫、張韶涵、蔡健雅等人錄音時專屬的大提琴家。劉涵以大提琴為主旋律，並運用鋼琴搭配，創作出時而寧靜時而激昂的旋律。

中山國中站在文湖線上，則是邀請獲得國內外無數音樂獎項的林強創作，因紀念鄭南榕的自由巷就在附近，為紀念鄭南榕，以自由的想像為創作主軸。

文化局說，目前除了中山國中站因設備建置關係會延至9月中旬上線外，其餘4站的站體音樂會在8月31日上線播放，每段樂曲長度約10到15分鐘不等，除大安森林公園站採每半點鐘播放一次外，其餘都是每個整點播放一次。1050830

(中央社)