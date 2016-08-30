杜魯道訪陸 陸名嘴批加國干涉節目

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau) 今天啟程首度前往中國大陸訪問，此時中國大陸名嘴高曉松在微博上怒指加拿大有關部門審查、刪改他有關加拿大原住民的節目內容。

高曉松在27日和28日於微博陸續發文指出，他在愛奇藝視頻播放平台的脫口秀節目「曉松奇談加拿大特輯2? ，原訂26日播出一位加拿大第一民族酋長的訪談，卻遭到加拿大有關部門強烈阻撓，導致此集節目內容無限期推遲播出。

高曉松在微博上公開了他聲稱是加拿大旅遊發給愛奇藝網的郵件截圖表示，加拿大旅遊局中國區領導透過一家贊助商向愛奇藝施壓、審查要求刪除這期節目。

他說，對方在郵件和電話裡，態度傲慢強勢、以法律外交政治相威脅，稱「原住民人權和魁北克獨在加拿大，就像藏獨在中國一樣，絕對不能提，如果播出會造成嚴重後果。」

高曉松的微博粉絲多達3000多萬，消息一傳出立即引發高度關注。

在中國大陸演藝界相當活躍的加拿大籍知名主持人大山，在微博回應高曉松說，魁獨和原住民人權問題其實是經常被加拿大媒體報導的熱門話題。他建議高曉松不必理會那些審查，趕快播出那集節目，讓中國觀眾多多了解這些情況。

另外，也有人質疑出面干涉節目內容的Destination Canada，到底能不能代表加拿大官方旅遊局。據Destination Canada官網?述，其前身為加拿大旅遊委員會，是加拿大國家旅遊市場營銷組織，目前在全球包括中國在內的11個國家推廣加拿大旅遊體驗。

Destination Canada 29日在微博發文表示，「《曉松奇談》加拿大專輯節目是由一家中國旅遊公司推荐給加拿大旅遊局並和我們簽署合作。我們希望節目能夠把重心放在對目的地的宣傳上，這也是我們參與節目合作的初衷。這些都得到了製片方的理解和確認。」

與加拿大原住民徹底和解，是杜魯道總理競選時的主要政見之一。他預定30日抵達中國大陸，訪問北京、上海、香港，並參加9月4、5日在杭州舉行的20國峰會。這是他上任以來的第一次中國官式訪問，主要目的是希望與中方建立經貿和外交連結。他將如何表達對中國人權現況的關切，也備受西方媒體關注。1050829

(中央社)