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兆豐案 北檢傳總稽核劉小鈴

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兆豐案 北檢傳總稽核劉小鈴
台北地檢署偵辦兆豐銀案，今日下午傳訊兆豐銀總稽核劉小鈴到案協助調查。(蕭博文攝)

台北地檢署偵辦兆豐銀案，今日下午傳訊兆豐銀總稽核劉小鈴到案協助調查，庭訊自下午2時30分開始。

劉小鈴原任兆豐銀協理兼財富管理處處長，去年12月25日接任總稽核。

兆豐銀紐約分行裁罰案爆發後，外界質疑美國DFS今年2月已提出金檢報告，總行總稽核為何未立即，而是遲至8月間才向董事會報告，這將是檢察官今日訊問重點。

(中時)

關鍵字：兆豐銀劉小鈴北檢
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