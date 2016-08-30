兆豐案 北檢傳總稽核劉小鈴 2016年08月30日 14:43 中時 蕭博文 小字型 中字型 大字型 點閱640 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 台北地檢署偵辦兆豐銀案，今日下午傳訊兆豐銀總稽核劉小鈴到案協助調查。(蕭博文攝) 台北地檢署偵辦兆豐銀案，今日下午傳訊兆豐銀總稽核劉小鈴到案協助調查，庭訊自下午2時30分開始。劉小鈴原任兆豐銀協理兼財富管理處處長，去年12月25日接任總稽核。兆豐銀紐約分行裁罰案爆發後，外界質疑美國DFS今年2月已提出金檢報告，總行總稽核為何未立即，而是遲至8月間才向董事會報告，這將是檢察官今日訊問重點。(中時) 關鍵字：兆豐銀、劉小鈴、北檢 點閱640 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：嫌見攔查心虛連撞10車逃逸 警循線偵辦中 上一則：另類護童 瑞芳警深入校園宣導學童自我保護 相關新聞 查真相 金管會跨海金檢兆豐銀 圖片 廢特偵組效應？北檢設「小特偵組」 22人肅貪逾特偵3倍 文字 怕串證、滅證？北檢擬進駐兆豐銀開庭訊問 文字 兆豐案 北檢赴兆豐銀訊問多名證人 文字 台大僑生殺「斑斑」 近日偵結追加起訴 文字 發表意見(0)