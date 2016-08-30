「團團」、「圓圓」慶12歲生日！姊弟戀2貓熊吃蛋糕很優雅

「圓圓」開心地享用12歲生日蛋糕。（台北市立動物園提供）

「姊弟戀」正夯！據內政部統計，台灣姊弟戀「修成正果」步入婚姻的比例，從1997年的14.6％爬升至去年的18.2％。除在人類世界「姊弟戀」稀鬆平常，在動物界也是如此！台北市立動物園的寶貝明星—貓熊「圓仔」的爸媽「團團」、「圓圓」也是姊弟戀呢！今（30日）動物園為小倆口慶祝12歲生日，還為牠們特製冰涼的窩窩頭蛋糕，在粉絲們的祝福下，歡度這難得的時刻。

8月30日是「圓圓」的生日，雖然與「團團」的生日僅相隔兩天，但9月1日「團團」正好輪到在活動場，無法跟大家見面，因此保育員將在明天幫「團團」和「圓圓」一起慶生。動物園也動用「臉書直播」讓在世界各地的朋友為牠們慶生祝福！

「團團」歡欣享用動物園為牠特製的生日蛋糕。（台北市立動物園提供）

話說「團團」和「圓圓」不愧是「處女座」的，在酷熱天看到以漢堡和三明治冰涼製作的可口蛋糕，也沒一時亂了方寸，還是很優雅地想用大餐！粉絲看到都鼓掌，也希望牠們倆的寶貝女兒「圓仔」能多學習爸媽的好習慣。

貓熊「團團」、「圓圓」歡欣慶生。（台北市立動物園提供）

動物園9-10月平日解說服務主題是大貓熊，活動時間為每周二、四、六上午9:30-11:30，及下午13:30-16:30，參與活動的民眾有機會獲得神秘紀念品。也歡迎大小朋友來動物園玩「寶可夢」，也來看看可愛的動物，為牠們加油打氣喔！

(中時電子報)