台大國北教大合併否 最快今年決定意願

國立大學近年接連傳出有意合併，國北教大今天表示，將與台大分別於105學年校務會議決定合併意願，若真的合併，國北教大可能變2學院併入台大。

教育部曾推動國立大學整併，不少大學自己也有意合併，希望整合更多資源，但陽明大學與交通大學、成功大學與台南藝術大學等案，因校內反彈聲浪較大而暫時擱置，清華大學和新竹教育大學則順利通過合併案，最快106學年合併，曾談判合併多年的台灣大學和國立台北教育大學也將重啟談判。

國立台北教育大學教務長周志宏表示，兩校過去曾談判合併多年，但因為有不同意見，一直未有具體進展，但教育部認為此案不宜再久拖，因此兩校將於105學年校務會議決定是否有合併意願。

周志宏表示，國北教大校內早期曾有反對聲音，但經過溝通後，現在多數教師都傾向願意和台大合併，而台大部分則有賴校方溝通，希望兩校能在今年12月校務會議中決定是否有合併意願，若兩校都有意願，屆時再成立工作小組，討論合併細節。

雖然目前兩校尚未合併，但周志宏表示，國北教大和台大已有密切合作，並比照台大系統之間的合作模式，而兩校互補性高，未來若真的合併，國北教大預計成立教育學院和藝術學院併入台大，但仍會保留原國北教大校地，採現地合併。1050830

(中央社)