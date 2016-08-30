「台灣現代版畫之父」廖修平特展！史博館展出

廖修平〈門之連作〉。（史博館提供）

選擇了藝術，這是一條孤獨漫長的道路，沒有捷徑，要以堅毅的信念，懷抱熱情及理想，持續不斷地走下去。——廖修平

廖修平，素有「台灣現代版畫之父」尊稱，亦有「臺灣版畫師傅」美名。國立歷史博物館為了讓民眾重新認識這位長期廣泛耕耘、探索的藝術工作者，特別舉辦「福彩．版華：廖修平之多元藝道」特展，展出涵蓋他從學生時期習藝之作、各時期廣為人知的代表作和近年來的立體創作，全面性地詮釋廖氏藝術多元面向。

廖修平〈生活〉。（史博館提供）

展覽的內容包含《啟蒙．探討》、《廟飾記憶》、《符號人生》、《季節歲月》、《木頭人系列》、《默象系列》與《夢境系列》，以油畫、浮雕、雕塑及裝置為主軸，藉此展覽彰顯藝術家的畢生的熱情與理想及對藝術戮力不懈與傳承之功。

廖修平，1936年生於臺北，幼年在萬華龍山寺一帶成長。大同中學受吳棟材、張萬傳老師啟蒙，真正開始學習美術。1954年進入國立臺灣師範大學美術系，在校期間油畫、水彩、國畫、版畫無不專精。1962年進入日本國立東京教育大學繪畫研究科，1964年畢業後，轉赴法國國立巴黎美術學院油畫教室，受教於夏士德（Roger Chastel）教授，與版畫十七（Atelier17）工作室進修，師承海特（S. W. Hayter）教授。

在旅日與法國求學時期，廖修平始探討銅版、石版畫的技法，在巴黎這個與東方文化迥異的藝術之都，除了鑽研油畫，更埋首探討研究金屬版畫，尤其深深思索反省如何以自己文化的跟作為創作的內涵。1968年為了追求更新的突破與發展，他再轉往紐約普拉特版畫中心研究更多不同的版畫表現。

1973至1976年受邀返國執教於臺灣師範大學、文化大學、臺灣藝術大學和臺北藝術大學，將自己多年於鑽研所得的版畫技藝與觀念，毫無保留地傳授給年輕學子。期間也奔波於臺灣北中南各地舉辦研習，並出版《版畫藝術》一書，成為版畫教學的經典書籍。

1983年協助文建會舉辦「國際版畫雙年展」，將台灣的版畫藝術推向國際舞臺，故有「台灣現代版畫之父」的美譽。一生獲奬無數，包括1965年以29歲榮獲法國春季沙龍銀牌獎、挪威國際版畫三年展銀牌獎、東京國際版畫雙年展佳作獎……等國際獎項，並於1998年榮獲國家文藝獎，2008年當選傑出校友，2010年獲頒行政院第29屆文化獎，為台灣國際級之版畫大師。

廖修平〈廟〉。（史博館提供）

「福彩．版華：廖修平之多元藝道」特展

日期︰9月3日～10月23日

地點︰國立歷史博物館一樓

(中時電子報)