嫌見攔查心虛連撞10車逃逸 警循線偵辦中 2016年08月30日 15:03 中時 葉書宏 小字型 中字型 大字型 點閱119 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 嫌犯棄置的車輛。（葉書宏翻攝） 新北市保安大隊第二中隊28日晚間11時許，巡邏行經板橋區縣民大道與民權路口，發現一輛白色自小客車形跡可疑，警方攔查時，車輛加速逃逸。警方立即呼叫警網追捕，車輛行經中和民生街時不慎擦撞10餘輛路旁的汽機車，造成一名路人輕微擦傷，嫌犯最後將車輛棄置在中和區國光街184巷內逃逸，警方在車內查獲神仙水2瓶，目前已鎖定涉案犯嫌偵辦中。(中時) 關鍵字：攔查、逃逸 點閱119 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：李全教議員當選無效案 二審判決李敗訴確定 上一則：兆豐案 北檢傳總稽核劉小鈴 相關新聞 警清樓專案 查獲13名外勞共擠1貨車 圖片 貨車擠13非法外勞 警埋伏逮人 文字 通緝犯跳陽台逃逸 警奮力追捕到案 文字 無期徒刑假釋 瘋狗斌又砍人逃逸 文字 海巡威力掃蕩 越南籍逃逸外勞水遁仍遭逮 圖片 發表意見(0)