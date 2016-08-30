嫌見攔查心虛連撞10車逃逸 警循線偵辦中

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嫌犯棄置的車輛。（葉書宏翻攝）

新北市保安大隊第二中隊28日晚間11時許，巡邏行經板橋區縣民大道與民權路口，發現一輛白色自小客車形跡可疑，警方攔查時，車輛加速逃逸。

警方立即呼叫警網追捕，車輛行經中和民生街時不慎擦撞10餘輛路旁的汽機車，造成一名路人輕微擦傷，嫌犯最後將車輛棄置在中和區國光街184巷內逃逸，警方在車內查獲神仙水2瓶，目前已鎖定涉案犯嫌偵辦中。

(中時)