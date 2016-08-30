秋補過好冬 6種「白色食物」不能錯過

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春夏養陽、秋冬養陰，秋補打底子，但最忌無病進補，究竟秋天要如何進補？以當令「白色食物」清補為宜！(圖/shutterstock提供)

適逢入秋換季由熱轉寒，鼻過敏、皮膚乾燥、乾咳感冒等症狀跟著找上門，這陣子可要好好補充水分、充足睡眠和避免情緒過度起伏。秋補過好冬，究竟秋天要如何進補？跟著以下6種當令「白色食物」清補為宜！

●荷蓮一身寶 秋藕最補人：蓮藕

中醫認為秋燥易傷肺，除肺臟之外，還包括呼吸道系統。秋燥季節適合攝取滋潤類食物，主重防燥養肺，忌無病進補，清補為宜，可選擇如蓮藕、山藥、木耳、秋葵等時令食材為主。

《本草綱目》中稱蓮藕為「靈根」，有健脾養胃、補氣養血、止瀉效果，富有維生素B、C、鉀、鐵、膳食纖維等，有助紓緩胃腸虛弱、消化不良症狀。

入秋到年底是蓮藕盛產季，烹煮時可搭配白木耳，有滋補肺陰作用；搭配黑木耳則可以滋補腎陰。但糖尿病患者、易脹氣、腸躁症、消化道潰瘍等民眾不宜多吃，以免加重不適。

●神仙之食 山中妙「藥」：山藥

山藥具滋養補益效用，更被稱為「神仙之食」、「食物藥」美譽。《神農本草經》記載有「補虛，除寒熱邪，補中益氣力，長肌肉」，《本草綱目》亦曰，「益腎氣，健脾胃，止泄痢，化痰涎，潤皮毛」。

秋食山藥有助健脾益胃、滋腎益精、益肺止咳等功效，且吃法多，鮮食、蒸煮炒炸都適合，黏液質富含消化酵素澱粉脢，特別適合食慾不振、易疲倦、沒元氣等民眾食用。

每日適量堅果有益健康，花生炒熟性溫，也因此被稱為「長生果」。(shutterstock提供)

●長生之果 常吃花生能養生：花生

每日適量堅果有益健康，少量多次吃花生有助穩定血糖，以及降低血壓、調整膽固醇，降低患冠心病、結腸癌等風險；花生效用多，炒熟性溫，也因此被稱為「長生果」。不過，最好盡量水煮少裹粉油炸，熱量較低且較健康。

●百果之宗 猶如飲水：水梨

梨子功效具「生津潤肺，健脾開胃」，能緩解秋燥。不同吃法有不同作用，直接食用能紓緩呼吸道乾癢症狀，且高纖特性有助於排便；加入冰糖、蜂蜜煮熟有助止咳祛痰，一如《本草備要》記載，「生者清六腑之熱、熟者滋五臟之陰」。

●百邪鬼魅 涕泣不止：百合

中醫講究春夏養陽、秋冬養陰，其中秋季養生強調「收養」，即保養體內的陰氣。百合與白木耳等同樣具有潤肺止咳、清心安神等功效，味甘微苦，屬性平藥材，適合肺弱常有咳嗽或有心煩失眠困擾的人，熬粥、炒時蔬都可。

●沒血沒目屎？靓品有寶：墨魚

秋補打底子，墨魚一身寶。根據《黃帝內經》，「四烏賊骨一藘茹丸」可改善婦女貧血、血虛經閉狀況，對女性尤其滋補，補血又補益肝腎，且富含高蛋白質、低脂肪，健胃理氣。

(中時電子報)