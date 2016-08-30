退休教師、校長反汙衊 要加入93大遊行

前台灣省教育廳副廳長陳漢強(右三)與部分退休校長、教師30日舉行記者會高呼「爭尊嚴、護師道」，呼籲老師們9月3日上凱道，抗議政府年金改革，教師遭名嘴汙名化。（姚志平攝）

前台灣省教育廳副廳長陳漢強（左三）帶著一群退休校長及教師召開「要改革，爭尊嚴，反污衊」記者會。（林志成攝）

「宋太祖趙匡胤尚且需要用一杯酒才能釋兵權，但我們政府把財政困難責任全推給軍公教人員，卻連一句好話都不說。」一群退休校長、老師今天召開記者會，呼籲退休教育人員9月3日站上凱道發聲，「爭尊嚴」、「反汙衊」。

前台灣省教育廳副廳長陳漢強今天帶著一群退休校長及教師召開「要改革，爭尊嚴，反汙衊」記者會，他們表示不反對年金改革，但不可造謠及羞辱老師。他們跟發起九三大遊行的監督年金改革行動聯盟並沒有聯繫，但決定加入遊行行列。

陳漢強說，執政黨政府利用年金改革，製造軍公教和勞工族群的矛盾與對立，把財政困難的責任推給軍公教人員，這樣的一個政府是不道德的，必被全民所唾棄。

「我們的退休金不是騙來或偷來的，是光明正大從政府那裡取得。」陳漢強說，早期老師的月薪曾經只有300元，買一輛腳踏車要3個月的薪水，但他們無怨無悔，現在退休了，政府卻用勞工來鬥爭軍公教，他們不能忍受，決定站出來抗爭。

新北市二重國小退休校長劉吉媛說，政府用好一點薪水吸引人才，不是壞事，如果退休制度不錯，會讓更多有能力的人願意投入軍公教。現在因為財政困難要改革年金制度，但趙匡胤尚且要用一杯酒才拿掉為他打天下將軍的兵權，政府別以為羞辱軍公教就可進行改革。

台南市省躬國小退休校長郭龍咸說，84年開始，教育人員每月繳退撫基金4000多元，當時同年資的勞工才繳幾百元，政府與老闆虧待勞工，現在竟然分化軍公教與勞工的退休差距來製造對立，讓人難以忍受。

「有事軍公教在幹，改革卻來汙衊軍公教。」台北市仁愛國小退休教師簡志雄說，政府用年金改革來進行階級鬥爭，年金還未破產，政府信用已經掃地。

(中時)