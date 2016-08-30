最後2天！中市住宅補貼8／31受理截止

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台中市政府都發局配合內政部營建署辦理「整合住宅補貼資源實施方案」，包括「房屋租金」、「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」等3項住宅相關補貼，截至8月26日共受理6836件，每戶每月最高可補助4000元，補貼期限最長12個月，受理最後期限至8月31日止，提醒民眾把握時間申請。

都發局表示，受理6836件中，其中5970件為租金補貼，807件為購置住宅貸款件利息補貼、59件為修繕貸款利息補貼，預估總件數將突破7500件。每戶每月最高可補助4000元，補貼期限最長12個月，民眾若購屋地位於台中市，且年齡符合20-46歲，可加碼申請台中市青年首次購屋優惠利息補貼，預計補助380戶。

台中市今年度申請方式更加多元，除了現場臨櫃辦理及郵寄辦理外，首開線上申請服務，民眾可於台中市政府服務e櫃檯網站，憑自然人憑證即可線上申請；現場申請者於都發局住宅管理科設有戶籍謄本申請櫃檯，以及提供中午不打烊服務，民眾可多加利用。

都發局指出，補助名額有限，如申請時因最低評分相同，導致超過當年度公告補助戶數時，市府以公開、公平及公正的方式辦理抽籤，並依結果發給中籤戶租金補貼核定函、自建或自購住宅貸款利息補貼證明。

(中時)