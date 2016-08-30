鯨保人士添高速船 可尬過日本捕鯨船

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海洋保護人士添置1艘新型高速船「海洋勇士號」，今天宣布在即將展開的南冰洋保護鯨魚年度戰役中，首度擁有可追過日本捕鯨船隊的速度，並誓言不惜一切阻止日本的海洋屠殺。

法新社報導，致力鯨魚保護運動的全球海洋守護協會（Sea Shepherd Global）12月起將在南極洲海域增加1艘新型高速船。

全球海洋守護協會聲明：「對於國際社會沒有採取行動感到失望，準備以『海洋勇士號』（Ocean Warrior）這艘新船重返南冰洋（Southern Ocean）保護鯨魚。」

聲明指出，獲荷蘭、英國和瑞典彩券機構資助的海洋勇士號可能會讓局面真正改觀。

海洋守護協會執行長康奈理森（Alex Cornelissen）說：「深知速度可能是挽救鯨魚生命的決定性因素，我們將首度擁有可追過日本捕鯨船的速度。」

日本以科學研究的名義鑽漏洞捕鯨，不過遭捕鯨魚最後成為餐桌佳餚，這早就不是秘密。

國際法院（International Court of Justice）裁定，日本每年在大西洋的劫掠屬偽裝科學的商業捕鯨行為，迫使它取消2014到2015年捕鯨行動。

但日本2015年底又恢復捕鯨，今年3月返日的船隻捕殺逾300隻鯨魚。

全球海洋守護協會誓言不惜一切阻止日本的這種屠殺。（譯者：中央社何宏儒）1050830

(中央社)