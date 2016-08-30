兆豐銀案 總稽核劉小鈴赴北檢說明 2016年08月30日 15:00 中央社 中央社 小字型 中字型 大字型 點閱5 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 台北地檢署偵辦兆豐銀案，30日首次約談兆豐銀總稽核劉小鈴（圖）到案說明，面對媒體詢問時，她僅回應「不知為何要來這裡」後，便快速步入偵查庭應訊。中央社記者游凱翔攝 105年8月30日 台北地檢署偵辦兆豐銀案，今天首次約談兆豐銀總稽核劉小鈴到案說明，面對媒體詢問時，她僅回應「不知為何要來這裡」後，便快速步入偵查庭應訊。北檢偵辦兆豐銀案，昨天傳喚前財政部長張盛和作證，並二度約談兆豐金前董事長蔡友才後，今天則傳喚劉小鈴到案，以便釐清案情。劉小鈴面對記者上前詢問，僅回應「不知為何要來這裡」後，隨即上樓應訊。1050830(中央社) 關鍵字：兆豐銀、應訊、偵辦、北檢、稽核 點閱5 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：李全教議員當選無效案 二審判決李敗訴確定 上一則：嫌見攔查心虛連撞10車逃逸 警循線偵辦中 發表意見(0)