兆豐銀案 總稽核劉小鈴赴北檢說明

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台北地檢署偵辦兆豐銀案，30日首次約談兆豐銀總稽核劉小鈴（圖）到案說明，面對媒體詢問時，她僅回應「不知為何要來這裡」後，便快速步入偵查庭應訊。中央社記者游凱翔攝 105年8月30日

台北地檢署偵辦兆豐銀案，今天首次約談兆豐銀總稽核劉小鈴到案說明，面對媒體詢問時，她僅回應「不知為何要來這裡」後，便快速步入偵查庭應訊。

北檢偵辦兆豐銀案，昨天傳喚前財政部長張盛和作證，並二度約談兆豐金前董事長蔡友才後，今天則傳喚劉小鈴到案，以便釐清案情。

劉小鈴面對記者上前詢問，僅回應「不知為何要來這裡」後，隨即上樓應訊。1050830

(中央社)