新德里雨季導疫情 登革熱曲弓熱飆升

印度正值雨季，蚊蟲滋生，新德里在過去一週由病媒蚊傳染的登革熱增加176個病例，曲弓熱（Chikungunya fever）更增加達417個病例，疫情成長相當快速。

根據新德里市政府的報告，新德里截至27日的一週內，增加了176個登革熱病例，使今年登革熱病例總數達到487個，有202個是從鄰省移入；新德里今年所有登革熱病例中，有368個病例是在8月通報。

去年，新德里的登革熱病例數也是從7月的36個，在8月飆升到778個。結果，新德里去年全年登革熱病例達1萬8000個，死亡60人，成為疫情最嚴重的一年。

新德里截至27日的一週，因登革熱死亡的病例和之前一週相同，為兩人；但「印度斯坦時報」（Hindustan Times）自行調查確認，上週死於登革熱共有5人。

另外，根據報告，同樣由病媒蚊傳播的曲弓熱，在截至27日的一週，新德里的疫情有凌駕登革熱的趨勢，共增加417個病例，讓今年病例總數達432個，且已有兩人死亡。

不過，新德里衛生官員認為，這並非曲弓熱疫情在新德里爆發，只是感染的人數稍微高了一點。

官方呼籲，人們應加強清除雨季期間造成的積水，以免滋生病媒蚊。1050830

(中央社)