深坑農會超市改裝拼人氣！生鮮蔬果產地直送最安心

深坑區農會超市門面改裝，占地50餘坪超市門面重新整修後全新登場。（新北市農業局提供）

深坑區農會超市門面改裝，占地50餘坪超市門面重新整修後全新登場，除了有本市各區產地直送的當季時令有機農產品外，還引進全國各地嚴選的優質農特產加工品，販售商品項目高達6,000種，歡迎舊雨新知蒞臨參觀選購。

農業局特別輔導深坑區農會進行賣場門面整修，希望藉此改善農會超市賣場經營形象，讓顧客有更舒適方便之購物環境。（新北市農業局提供）

深坑區農會表示，早期深坑無傳統市場，民眾需搭車至木柵才能購得生活必需品，極為不便。民國80年後，因交通便利，人口的遷入，深坑新市鎮便逐漸形成，深坑區農會為了提供在地民眾一個便利的購物環境，遂將原有閒置空間加以改建，成立生鮮超市，於82年元月正式開幕營業，以擴大對民眾之服務，至今營業23年，提供在地居民生鮮食品及日常用品，並藉由此通路讓產地直接銷售至消費者，解決農民每年因生產過剩所產生之產銷失調問題。

深坑區農會超市門面改裝，占地50餘坪超市門面重新整修後全新登場。（新北市農業局提供）

新北市農業局長表示，近年來，通路零售業發展迅速，競爭也日益激烈，在地農會超市如何轉型，提供消費者更新鮮、更多元的商品以及更多元的服務，是未來農會超市需要面臨的問題，有鑑於此，農業局特別輔導深坑區農會進行賣場門面整修，希望藉此改善農會超市賣場經營形象，讓顧客有更舒適方便之購物環境，並配合本市NG醜蔬果、小農鮮鋪等政策，協助解決農產品之產銷問題。

深坑區農會表示，未來將配合加強辦理全國各農會之農特產品陳列與促銷，並經營社區宅配業務和會員卡優惠，強化與競爭店之區隔，提升消費者對農會超市之認同度。

(中時電子報)