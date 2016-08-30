習安會？G20引世界關注

2015年4月，習近平與安倍晉三在雅加德舉行會面，這是雙方的最後一次元首會晤。（新華社）

根據《外交家》雜誌的報導，中共國家主席習近平能否在今年9月初於杭州舉辦的G20高峰會上，與日本內閣總理大臣安倍晉三會面已經廣泛引起國際輿論的關注。

日本國家安全保障局局長谷內正太郎，已經於上星期前往北京與中共國務院委員楊潔篪會面，就兩方元首會面議題交換意見。他們同時也就舉行中共－日本－南韓三方會談一事交換意見。習近平與安倍晉三已經在16個月以前的2015年4月舉行過一次會面，而在此之前兩人也只見過三次。中共與日本的關係，因為釣魚台主權問題而陷入僵局。

只是，在不利於北京的南海仲裁案才剛剛宣佈不久的現在，人們仍懷疑習近平與安倍晉三會面的適當日子是否已經來臨。今年6月，中國人民解放軍海軍一艘護衛艦駛入釣魚台水域，引發了日本的強烈抗議。而日本海上自衛隊試圖配合美軍南海自由航行任務的行為，也同樣引發了中共的警告，認為那將觸犯到自己所劃設的紅線，雙方的關係完全可以用劍拔弩張來形容。

除了習近平與安倍晉三會晤的議題外，谷內正太郎與楊潔篪還討論了北韓問題。尤其是針對北韓試射的勞動型彈道飛彈落入日本專屬經濟區一是，谷內表達了憤怒的立場。也就是在他啟程出發前往北京前的一個星期，北韓又試射了一枚KN-11潛射彈道飛彈，引發東北亞區域的緊張。無論如何，習近平與安倍晉三能否在G20會議上實現16個月來的首次會面，會是近期全球最引人關注的焦點。

(中時電子報)