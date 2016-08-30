中市府水肥抽運服務高效率，民眾寫信按讚

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台中市環保局水肥抽運服務效率快，市民寫信給「市長信箱」表達肯定和感謝。（台中市府提供）

為讓都市生活品質再提升，台中市政府環保局自縣市合併後，於原縣區增加抽水肥服務項目，由各區清潔隊受理家戶抽運服務，服務效率佳，備受肯定，一名潭子區民眾更特地寫信到市府表達感謝。

環保局長白智榮表示，環保局為民服務以品質、便民及效率為宗旨，感謝市民給基層人員鼓勵，新增抽運水肥服務完全免費，申請市民眾多，敬請民眾耐心等候安排。

縣市合併後，環保局各區清潔隊為民服務項目趨向多元化，為提升整體都市生活品質，原台中縣區增加一般家戶水肥抽運服務項目，由各區清潔隊受理抽運服務，原市區則由環保局機動區清潔隊受理抽運。

日前「市長信箱」接獲一名潭子區市民來信表示，「這一年多來發現台中市真的改變很多，以前都很無感，日前電洽潭子區清潔隊申請抽化糞池服務，清潔隊當日即派員前來，感受到市府團隊服務的高效率，感謝清潔隊員的辛勞。」

白智榮指出，環保局為民服務以品質、便民及效率為宗旨，感謝市民來信肯定，給基層人員鼓勵，提醒民眾一般家戶水肥抽運服務可電洽轄區清潔隊或由網路申請預約抽運服務，受理水肥抽運需現場查驗是否有自來水費附徵代徵清除處理費程序，申辦電子帳單者，以電子帳單擷取畫面確認即可。

另外，抽取水肥時，為促進化糞池槽內細菌分解處理糞尿污水，以抽取表面浮渣為主，未將水肥一次抽乾，避免破壞原生菌種生存優勢。

(中時)