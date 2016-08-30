挑戰天堂路 台灣登山王10月開賽

台灣登山王邁入第5年，吸引來自世界各地的好手挑戰。（中華民國自行車騎士協會提供）

邁入第5年的台灣登山王賽事將於10月28日開賽，從太平洋濱花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、直達台灣公路最高點合歡山武嶺的經典賽程，早已成為世界頂尖好手必來朝聖與挑戰的年度重點，甚至被法國雜誌Le Cycle譽為世界上10大最困難賽事之一。

台灣登山王路線景色壯闊，有天堂路之美名。（中華民國自行車騎士協會提供）

今年登山王將於即日起開始報名，至9月5日截止，本土車手與外籍選手各300個名額，歡迎16歲以上、過去曾於此活動完成者、曾在「登山王之路」活動以7.5小時內完成者，以及有志挑戰距離、高度、陡度與氣候之外籍自行車騎士報名。

台灣登山王挑戰路線是從海拔接近0公尺的花蓮七星潭海邊，經太魯閣大橋經台8線、天祥、新白楊、碧綠神木、關原、大禹嶺，再經台14甲線抵達海拔3275公尺的終點合歡山武嶺，總長105公里。前90公里以平均7％的爬升率，穿越太魯閣峽谷一路向上攀升，完成95公里賽程後，最後10公里則是坡度17至27%的「天堂路」，參加者必須在6.5小時內完成挑戰。

比賽除了挑戰性高，超高獎金也引人入勝，男子組總獎金241萬元台幣，其中總冠軍100萬元、亞軍50萬元、季軍10萬元、殿軍6萬元、第五名5萬元、第六名4萬元，總排名前6名的總獎金就達到台幣175萬元。

女子組總獎金44萬台幣，冠軍獎金為20萬，第二名10萬，第三名5萬，4至6名各4萬、3萬與2萬元。此外，為鼓勵台灣車友勇於自我挑戰，台灣總冠軍10萬元，亞軍5萬元，季軍3萬元，第四名2萬元，五與六名各1萬元。

(中時電子報)