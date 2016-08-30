百萬戶頭僅剩三千 張芸京：我不是在哭窮

張芸京睽違四年將再推出個人專輯。（圖／本報系資料照片）

張芸京從《超級偶像》奪冠後出道，未料發行三張專輯後，與原唱片公司金牌大風不再續約，四年則找不到唱片公司發片，讓她百萬積蓄頓時只剩三千元，更被媒體解讀成在哭窮，對此她則透過臉書表示沒有在博取同情。

張芸京臉書開頭就表示，戶頭從百萬積蓄花到剩三千元，絕對不是揮霍造成，尤其「四年空轉吃百萬老本」，等於一個月只花費兩萬元，相較一般人的花費絕對是節省的，不過不解的是為何被媒體詢問這四年收入的問題，當她選擇據實以報時，卻被外界解讀成在哭窮，讓她氣憤表示難道選擇說謊才是對的嗎?

此外怕被媒體再度誤解，她再三澄清所謂「四年空轉」，是指沒有出現在螢幕前、沒有太多演出的意思，不過這段期間仍是不斷寫歌、學吉他等才藝，來增加自己的才能，對於沒剩多少積蓄卻仍出國參加音樂祭，她表示這是好友藍又時跟她說身為音樂人，就是要經歷不同音樂類型的洗禮，才讓她下定決心前往觀賞，甚至還在當地取景拍MV，絕不是外界所傳「沒錢還出國玩」。

對於表達的內容遭曲解，張芸京再度澄清沒有想要博取同情，她表示媒體報導出來時，她早就開始恢復收入了，所說的內容都是在陳述過去低潮的狀態，為再三解釋，是為了要讓相信她的人更懂得來龍去脈，最後她則表示從來沒有放棄任何一個能唱歌的機會，對此歌迷也表示不捨，紛紛留言為她加油打氣。

(中時電子報)