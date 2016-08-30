陸駐吉爾吉斯使館爆炸 美使館也疏散

中國大陸駐吉爾吉斯大使館上午遭汽車炸彈攻擊，當場爆炸，駕駛當場死亡，多人受傷，目前還沒有任何組織或個人聲稱為此負責。但除大陸使館，美國大使館人員也因此從館區疏散。

綜合大陸媒體報導，目前已知整起事件造成1人死亡，使館2名警衛及1名園丁受傷，3人均為吉爾吉斯籍；此外，還有部份使館職員及其家屬受傷，具體的受傷人數目前尚不清楚。

報導指出，死者的身分目前不詳，吉爾吉斯警方正在調查中。此外，到目前為止，還沒有任何組織或個人聲稱要為這起恐怖攻擊事件負責。

陸媒引述俄羅斯媒體報導說，衝入大使館的是一輛三菱得利卡客貨兩用車。案發時，車輛從使館東門衝入圍牆內50公尺後才爆炸。事後，警方在大使館東側300公尺外，發現一具人體的殘肢。

報導提到，這輛汽車炸彈的爆炸威力，相當於6至7公斤的TNT炸藥，導致大使館建物受損嚴重。事後，除大陸使館人員全數疏散外，美國駐吉爾吉斯大使館人員也從其館區疏散。

吉爾吉斯原為前蘇聯加盟共和國之一，1991年脫離蘇聯獨立後即與北京建交。報導指出，大陸前駐吉國大使齊大愚才於26日向吉爾吉斯總統辭行返國，臨行前還舉行離任招待會。1050830

(中央社)