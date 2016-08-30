成大醫院攜手永信藥品 加速藥物臨床研發

成大醫院副院長沈孟儒（左）與永信藥品董事長李芳裕（右）簽署臨床研究暨試驗合作意向書，開啟雙方在藥物研發及臨床試驗合作。（洪榮志攝）

長期致力藥物及醫療器材臨床試驗的成大醫院，今天下午首度與國內製藥龍頭永信藥品公司簽署臨床研究暨試驗合作意向書，開啟雙方在藥物研發及臨床試驗合作；未來還將結合雙方優勢，從早期藥物研發階段即展開全面性合作，加速藥物臨床研發，造福更多人群。

成醫指出，永信藥品為國內製藥領導品牌，近年來已發展成為全方位跨國性製藥及健康科技集團。永信與成大已有多項止痛、癌症及感染疾病藥物臨床試驗合作，如今雙方簽訂臨床研究暨試驗合作意向書後，更將進一步朝藥物研究發展合作。

成醫副院長沈孟儒強調，成醫為台灣臨床試驗與研究重鎮，近年來更結合醫院、醫學院及大學資源設置生醫研究發展服務平台，有效整合人力、技術、知識，優化臨床試驗與研究環境，並由臨床試驗中心提供一站式服務統籌內外部協調，希望有效驅動多元產學合作。

成醫臨床試驗中心主任柯文謙也表示，發展生物科技產業已是政府及全世界先進國家所最關注的議題，其中國產新藥開發更占舉足輕重的角色。產業界研發的新藥要進入臨床使用，須有臨床試驗中心配合，成大臨床試驗中心連續12年受衛生福利部補助及肯定，為南部唯一卓越臨床試驗中心，已協助多項國產新藥順利通過各期臨床試驗成功上市，此次藉由與永信的合作模式，更進一步於早期藥物研發階段即啟動與醫師科學家的對話，提供研發過程中所需的諮詢及協助，有助促進藥物研發時程及發展。

永信藥品董事長李芳裕認為，成醫整合優質的醫療能力與前瞻研究團隊，扮演台灣醫療與研發的重要推手，永信公司也將持續提供最佳的藥品、增進人類健康，支持獎勵醫藥研究；未來雙方更將就研發、臨床試驗、技術移轉及諮詢等方面合作，成為產學合作的最佳典範，一起為台灣的醫藥生技產業與人類健康共同努力。

(中時)