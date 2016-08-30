MLB》日籍強投對決 達比修9K力壓岩隈奪勝

達比修有主投6.2局狂飆9K比下前輩岩隈，率隊6比3奪勝。（美聯社）

德州遊騎兵30日與西雅圖水手展開系列賽首戰，不約而同派出日籍投手搶頭香，結果遊騎兵達比修有繳出6局失3分的優質先發，並賞給水手們9張老K，力壓僅投3局慘失5分的岩隈久志，率隊6比3勝出，收下本季第5場勝投。

前役對洋基，岩隈投出6局失3分好投卻無緣奪勝，這場比賽與小老弟達比修同場較勁，首局先被貝爾川擊出陽春彈，第3局又被連掃5支安打失4分，最後帶著3局失5分的成績黯然退場，承擔敗戰。

反觀達比修此役威風八面，第4局才丟掉第1分後，一路到第7局才再被水手帶起攻勢，在一三壘有人局面下退場休息，雖然第一任後援戴克曼遭古提耶瑞茲擊出二壘安打，失掉壘上2分，但最後兩任投手順利守成，助達比修拿下這場「日本大戰」的勝利。

達比修有本場比賽投6.2局、失3分外帶9K，用球數110球寫下本季新高，個人目前3連勝、5連不敗，表現漸入佳境，水手總教練瑟維斯也肯定他的表現，「他在比賽前半段投出的速球，品質比起過往都要來得好，顯然他跟魯克洛伊搭配，能夠發揮得相當不錯。」

而苦吞本季第10敗，近期陷入3連敗低潮，岩隈認為輸球的主要原因，在於偏高的球過多，但自己也說不清箇中原因，「這很難解釋，我在牛棚練習時表現很好，球也都很犀利，但好的感覺沒能延續到場上，不過這並不代表我投球出了問題。」

岩隈久志僅投3局慘失5分退場，苦吞本季第10敗。（美聯社）

除了兩強投正面碰頭，效力洛杉磯道奇的前田健太，今面對科羅拉多洛磯投5局失2分，表現中規中矩，但退場時球隊1分未得，且後援投手出場再掉4分，讓前田無奈收下本季第8敗。

(中時電子報)