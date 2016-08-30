慣竊偷彩劵行 警前後包抄壓制逮捕 2016年08月30日 15:36 中時 葉書宏 小字型 中字型 大字型 點閱63 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 林嫌當場遭警方前後包抄逮捕。（葉書宏翻攝） 林嫌隨身攜帶偷竊工具。（葉書宏翻攝） 26歲林姓男子以偷竊維生，日前潛入新北市永和區民享街某彩卷行行竊，店員剛好要開店時聽到店內發出聲響報警處理。得和派出所警員陳冠宇、林昱成接獲報案立即到場查看，確實聽到店內發出聲響，當下立即採取前後包抄，果然林嫌從後門出現，要翻牆離去時遭陳員喝令下來，直接上前壓制逮捕。警方調查，林嫌有多達45項毒品、竊盜前科，平日遊手好閒，缺錢就下手行竊，有多次進出派出所記錄，且隨身攜帶偷竊工具，訊後依竊盜罪法辦。(中時) 關鍵字：行竊、逮捕 點閱63 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：為女兒玩寶可夢 被判10年通緝犯遭逮 上一則：開學首日遺失書包 暖警協助送回幼兒園 相關新聞 31名選手參加奧運未奪牌 總統竟下令全數逮捕！ 圖片 持燈管搶加油站 3嫌被逮 文字 辛巴威大使：總統下令逮捕奧運代表團是謠言 圖片 清寒女大生被詐騙致死 警迅速逮捕4名嫌犯 圖片 手持平安符偷6間宮廟香油錢 男哭求財神爺原諒 圖片 發表意見(0)