中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

慣竊偷彩劵行 警前後包抄壓制逮捕

中時
點閱63
我要評比
6/10
慣竊偷彩劵行 警前後包抄壓制逮捕
林嫌當場遭警方前後包抄逮捕。（葉書宏翻攝）
慣竊偷彩劵行 警前後包抄壓制逮捕
林嫌隨身攜帶偷竊工具。（葉書宏翻攝）

26歲林姓男子以偷竊維生，日前潛入新北市永和區民享街某彩卷行行竊，店員剛好要開店時聽到店內發出聲響報警處理。

得和派出所警員陳冠宇、林昱成接獲報案立即到場查看，確實聽到店內發出聲響，當下立即採取前後包抄，果然林嫌從後門出現，要翻牆離去時遭陳員喝令下來，直接上前壓制逮捕。

警方調查，林嫌有多達45項毒品、竊盜前科，平日遊手好閒，缺錢就下手行竊，有多次進出派出所記錄，且隨身攜帶偷竊工具，訊後依竊盜罪法辦。

(中時)

關鍵字：行竊逮捕
點閱63
我要評比
6/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)