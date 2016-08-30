慣竊偷彩劵行 警前後包抄壓制逮捕

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林嫌當場遭警方前後包抄逮捕。（葉書宏翻攝）

林嫌隨身攜帶偷竊工具。（葉書宏翻攝）

26歲林姓男子以偷竊維生，日前潛入新北市永和區民享街某彩卷行行竊，店員剛好要開店時聽到店內發出聲響報警處理。

得和派出所警員陳冠宇、林昱成接獲報案立即到場查看，確實聽到店內發出聲響，當下立即採取前後包抄，果然林嫌從後門出現，要翻牆離去時遭陳員喝令下來，直接上前壓制逮捕。

警方調查，林嫌有多達45項毒品、竊盜前科，平日遊手好閒，缺錢就下手行竊，有多次進出派出所記錄，且隨身攜帶偷竊工具，訊後依竊盜罪法辦。

(中時)