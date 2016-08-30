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前國安秘書長丁渝洲 痛批國防政策一味討好

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李天鐸新書發表 丁渝洲站台痛批國防政策
前國安會秘書長丁渝洲在致詞時痛批2000年以來，國防政策毫無建軍備戰規畫。（王爵暐攝）
李天鐸新書發表 丁渝洲站台痛批國防政策
退役國安上校李天鐸30日舉行新書《青天白日下的軍魂》發表會。（王爵暐攝）
李天鐸新書發表 丁渝洲站台痛批國防政策
退役國安上校李天鐸30日舉行新書《青天白日下的軍魂》發表會，邀請多位國安、軍情退役將領出席。（王爵暐攝）

前國安會秘書長丁渝洲今日出席李天鐸新書發表會，致詞時痛批2000年以來，國防政策毫無建軍備戰規畫，只會一味討好、縮短役期，而近期發生包括虐犬及雄三誤射等事件，更嚴重打擊國軍士氣，政府應重新檢討國防政策，重建中立、有尊嚴的國軍。

退役國安上校李天鐸的新書《青天白日下的軍魂》今日舉行發表會，邀請多位國安、軍情退役將領出席。

(中時)

關鍵字：國防政策國安秘書長丁渝洲
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