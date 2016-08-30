前國安秘書長丁渝洲 痛批國防政策一味討好 2016年08月30日 15:44 中時 王爵暐 小字型 中字型 大字型 點閱2535 我要評比 5/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 前國安會秘書長丁渝洲在致詞時痛批2000年以來，國防政策毫無建軍備戰規畫。（王爵暐攝） 退役國安上校李天鐸30日舉行新書《青天白日下的軍魂》發表會。（王爵暐攝） 退役國安上校李天鐸30日舉行新書《青天白日下的軍魂》發表會，邀請多位國安、軍情退役將領出席。（王爵暐攝） 前國安會秘書長丁渝洲今日出席李天鐸新書發表會，致詞時痛批2000年以來，國防政策毫無建軍備戰規畫，只會一味討好、縮短役期，而近期發生包括虐犬及雄三誤射等事件，更嚴重打擊國軍士氣，政府應重新檢討國防政策，重建中立、有尊嚴的國軍。退役國安上校李天鐸的新書《青天白日下的軍魂》今日舉行發表會，邀請多位國安、軍情退役將領出席。(中時) 關鍵字：國防政策、國安秘書長、丁渝洲 點閱2535 我要評比 5/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 上一則：李全教敗訴 賴清德：不擇手段終將自食其果 發表意見(0)