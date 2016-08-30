糖尿病患能不能吃月餅？　醫師這樣說

只要總熱量控制得宜，糖尿病患者也可享用月餅應景。（倪浩倫攝）

1個綠豆椪約30~40公克，熱量約120~160大卡，等同於半碗白飯熱量。（倪浩倫攝）

中秋節將至，不少家庭開始張羅月餅過節，只是「我能不能吃月餅」卻是很多糖尿病患心中的疑惑。醫師指出，只要總熱量控制在範圍內，也能適時放鬆過節，例如吃了1個約70公克、熱量約350大卡的月餅，當天某一餐就要少吃1碗多的白飯，避免血糖失控。

書田診所新陳代謝科主任洪建德表示，過去每當中秋節過後，便有5成的糖尿病病人因血糖「失控」回診，多是「想說過節放鬆一下，結果過於放縱」所致。

他說，月餅所含的「醣」，來自於澱粉和添加的砂糖，而製作月餅的澱粉為麵粉、豆沙、芋泥，皆屬於高GI值（升糖指數）食物，下肚後會讓血糖快速飆高、失控；砂糖也是讓血糖快速升高的因子之一。

洪建德說，「空腹」和「飯後」吃月餅，兩者影響血糖的程度相似，「重要的是總熱量攝取」。他舉例，以１名患有糖尿病、一日需2000大卡的男性來說，一天所需的醣類約要275公克、亦即1100大卡，需分布在包括主食、奶類、蔬菜水果和甜點中，若吃了月餅，其多出的熱量，就必須從其他地方「抵銷」。他說，月餅每公克約4大卡，一般的廣式月餅約67.5～75公克、熱量約350大卡，吃一個就必須少吃超過1碗的白飯，綠豆椪1個約30~40公克，吃一個也須少吃1／4碗白飯和1兩肉。

然而遺憾的是，並不是所有糖尿病患者，都可以在中秋節享用月餅。洪建德提醒，有5種糖友不適合吃月餅：包括血糖失控者、不規則用藥者、不知自己醣化血紅素者、減肥中的三高患者、以及無法自己掌控飲食者。他說，不只是糖尿病友，所有民眾在飲食方面，都應抱持平常心，不要因為是什麼節日、就決定放縱大吃，導致身體健康受到影響。

(中時)