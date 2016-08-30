大陸駐吉爾吉斯使館發生爆炸 1死3傷

大陸媒體《環球時報》引述俄羅斯國際文傳電訊社8月30日消息稱，大陸駐吉爾吉斯使館附近發生的爆炸，已確定導致1人死亡，3人受傷。法新社最新消息稱，兩名使館工作人員及一名婦女在爆炸中受輕傷；目前還沒有任何組織或個人聲稱為此負責。

當地時間30日早10時左右，大陸駐吉爾吉斯大使館門口發生爆炸。

報導稱，襲擊者駕駛一輛三菱得利卡車撞進大使館大門，並在使館區行駛約50公尺後爆炸。爆炸導致襲擊者死亡，三名使館工作人員受傷。 目前調查人員正在現場調查，正在確認襲擊者身份。據該國內政部初步情資顯示，這是一次恐怖襲擊。另據該國國家安全委員會稱，現在尚無定論。

報導指出，搜救人員在使館爆炸現場的一輛汽車中發現一具屍體。另有2名因爆炸受傷的傷者接受了治療。

路透社稱，吉爾吉斯安全部門GKNB稱，正就事件進行調查，但未透露更多細節。

吉爾吉斯新聞網站24.kg援引該國緊急事務部消息稱，大陸使館發生汽車爆炸後，中美使館人員緊急疏散，爆炸發生區域已經戒嚴。

根據24.kg記者報導，大陸駐吉爾吉斯使館發生汽車爆炸後，在使館東部300公尺處都可發現疑似屍體碎片，該區域目前已被戒嚴。

(旺報)