家長注意 腸病毒D68型恐致終生偏癱

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台北市5歲男童日前發燒、咳嗽，左側上肢無力，確診急性無力肢體麻痺，且檢出腸病毒D68型。病毒會侵犯中樞神經，造成肢體無力，嚴重可能終生偏癱。

衛生福利部疾病管制署接獲醫院通報1例急性無力肢體麻痺（AFP）個案，檢體檢出腸病毒D68型（EVD68），實驗室進一步將病毒基因序列進行比對結果發現，與美國株序列相近。這也是台灣追蹤AFP個案以來，首度檢出EVD68。

疾管署防疫醫師鄭皓元表示，這名5歲男童8月中發燒、咳嗽，出現呼吸道症狀，隔幾天左邊上肢無力，懷疑是急性無力肢體麻痺，且影像檢查也發現脊髓有輕微發炎腫脹，且檢體也發現EVD68型。

鄭皓元說，腸病毒D68型是腸病毒的一種型別，傳播途徑跟腸病毒71型一樣，屬糞口、飛沫接觸傳染，且傳染力高。但有別於腸病毒較常出現手足口症、皰疹性咽峽炎，D68型多出現呼吸道狀況，嚴重者以肺炎表現。

他表示，美國在2014年有D68型疫情，根據美國的報告，EVD68型也會引起神經重症狀況，病毒會侵犯中樞神經導致急性無力肢體麻痺症候群。

至於男童的感染源，鄭皓元表示，從檢體發現病毒基因序列和美國株序列相近，但男童和家人都沒有到美國的狀況，懷疑仍是社區感染。

鄭皓元說，目前個案症狀已緩解，但左側手臂無力狀況復元較不理想，仍持續觀察中。若急性無力肢體麻痺恢復不良，可能會有偏癱等終生性的後遺症。

台灣自西元2014年7月將EVD68納入社區腸病毒監測項目，2014年及2015年分別檢出8件（陽性率0.27%）及16件（陽性率0.56%），今年截至第32週共檢出8件陽性檢體（陽性率0.28%）。

疾管署表示，近3年檢出的32例陽性檢體，都是呼吸道輕症個案且無肢體麻痺情形，其中19例為男性，13例為女性，年齡介於0至49歲，5歲以下幼童佔59.4%。

疾管署疫情中心主任劉定萍在疫情週報時表示，腸病毒疫情持續趨緩，上週門急診人次較前一週下降，但仍新增一例腸病毒71型重症，加上現在開學週，預計會有小波流行，家長仍要注意。1050830

(中央社)