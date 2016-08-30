吃生食當心染霍亂 這7族群最危險

我要評比

近來發生多起霍亂感染事件，食藥署今呼籲，食物應煮熟再吃，尤其是老年人、慢性病患、癌症、免疫功能失調、胃酸不足、有胃部疾病、胃切除等免疫力較差的7族群，應避免生食。

衛福部疾管署昨晚發布新聞稿表示，近期陸續接獲3起霍亂感染事件，經檢驗確認共5名個案感染「霍亂弧菌」（血清型O1-Ogawa），其中台中市一家3口烹調魚料理時，砧板生熟食混用，使食物受到污染，3人都染霍亂。

食藥署食品組科長林蘭砡今天受訪時說，「霍亂弧菌」主要藉由糞口途徑傳播，如生食遭受霍亂弧菌污染的海鮮水產品或水源，則可能發生霍亂弧菌食品中毒，出現水漾腹瀉、腹痛及快速脫水等症狀。

林蘭砡提醒，老年人以及患有慢性病、癌症、免疫功能失調、胃酸不足、胃部疾病、胃切除等7危險族群，因免疫力較差，一旦吃到不乾淨的食物症狀恐加劇，更應當心。

食藥署呼籲，海鮮水產品應徹底加熱後再食用，生熟食應分別處理、避免生熟食交叉污染，餐前便後勤洗手。

餐飲業者方面，則應確保海鮮水產品來源，儘量提供熟食產品，調理食品前後需洗淨雙手，生熟食刀具、砧板應分開，以避免交叉污染；若感染可能造成食品污染的疾病，應依食品良好衛生規範準則規定，主動告知現場負責人，罹病或感染期間不得從事與食品接觸工作。1050830

(中央社)