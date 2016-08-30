藍列執政10大問題 中市府：施政合規定

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台中市議會國民黨團以104年監察院審計處總決算審核報告，點出台中市長林佳龍執政1年多的10大執政問題，台中市政府表示，各項施政符合規定，持續穩定推動中。

台中市議會國民黨團市議員楊正中、黃馨慧、蘇柏興、李中、張(水靜)分等人，今天舉行記者會，針對監察院審計處提出的糾正報告，指出林佳龍施政1年多，台中市負債近百億、重大市政龜速執行、以公帑為副市長等3位首長租豪宅當宿舍等10大施政問題。

楊正中表示，104年度台中市的財政負債增加百億，審計處列管的38項市政建設，市府執行率僅有21％。

李中指出，市府以公帑為3位首長租「豪宅」當作官邸，因無預算科目報銷，經審計處審核決算予以刪除，應追討回來。

台中市政府表示，每分預算都花在刀口上，市府開闢財源、撙節支出，7月止，台中人均負債六都第二低，第二預備金使用也都依相關規定進行。

台中市秘書處表示，首長宿舍部分已多次澄清，一切均依法辦理，沒有所謂「豪宅」問題。此筆經費的動支，經台中市審計處認定並無違法問題，但由於前市府時期修法未盡完備，未編列相關預算科目，因此審計處以「減列」方式，列入「預算保留數」處理。1050830

(中央社)