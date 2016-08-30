寺島成輝5局飆12K 日賞港無安打

日本隊先發寺島成輝對香港先發5局無失分，與島孝明聯手演出7局無安打比賽。（中華棒協提供）

2016年亞洲青棒錦標賽30日在台中開戰，派出甲子園明星隊來台參賽的日本隊首戰交手香港隊，全場僅讓對手靠1次保送上壘，演出7局無安打比賽，提前以19比0完封香港奪下首勝，31日晚間6點30分將在洲際棒球場迎戰中華隊。

日本隊首戰派出寺島成輝先發，主投5局無失分，僅投出1次保送，沒有被擊出安打，狂賞12次三振，之後島孝明後援2局無失分，聯手演出無安打比賽。

來自履正社高校的寺島成輝，與藤平尚真、高橋昂也一同被日媒封為今年日本隊「高校Big3」，球速可飆破150公里，但此戰他僅是小試身手，最快球速約143公里，他提到，因為對香港隊很陌生，一開始還在觀察對手的打擊，按照自己的節奏去投。

打線方面，日本隊首局沒有靠安打就先搶下1分，2局起打線發威，全場共揮出17支安打，其中包括鈴木將平在第3局的2分炮，這不僅是本屆賽事的第1轟，也是他個人生涯用木棒敲出的首轟，最終日本提前7局以19分差輕鬆收進首勝。

日本21日結束甲子園賽事，選出的代表隊2天展開集訓，經過幾場練習賽後就來台參賽，日本隊總教練小枝守表示，一開始全隊還有點陌生，但狀況已漸入佳境。從使用鋁棒的甲子園賽事轉換為打木棒的亞青賽，日本隊首戰打擊就有所發揮，小枝守也認為，球員對於木棒的適應比他想像中更快。

贏下首戰後，日本隊將於31日交手中華隊，日本隊總教練小枝守透露，預計會讓今年甲子園冠軍隊作新學院的王牌投手今井達也先發，但根據日本媒體的推測，先發投手也可能會是藤平尚真。

(中時電子報)