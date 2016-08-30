Apple重唱夯曲 期待Andy哥安排9妞同台

Apple與傳奇星新人霍聲揚合作改編當年夯曲。（林俐瑄翻攝）

陪七年級生長大的《我愛黑澀會》、《模範棒棒堂》在10年前紅極一時，還創下Channel V開台以來收視紀錄，當時黑澀會美眉成功完成10萬人連署，得以發片成歌手。日前Apple（黃暐婷）在臉書PO出〈Shake it baby〉改編版，引起粉絲關注，粉絲直呼「好感動」，她則開心又害羞「很久沒有認真唱歌，不知道自己唱得好不好」。

Apple與傳奇星新人德國的創作才子霍聲揚合作，將《Shake it baby》改編成抒情版本，睽違10年再重唱這首歌，Apple直言「想到那些一起經歷過的青春」，她說自己以前當美眉時都是邊唱邊學，懵懵懂懂，也不曉得真正的唱歌是什麼，「以前唱唱跳跳，唱法只要很開心就對了，現在聽起來就是小孩子唱歌，這次改編抒情版，我自己也很喜歡，比較有感覺」。她也透露練習不容易，還常常走音。

霍聲揚之前完全沒聽過這首歌，他覺得這首歌旋律洗腦印象深刻，「在決定要再為Apple重編成另一個完全不一樣的風格，覺得很有挑戰性，利用2、3天和Apple討論她想嘗試的版本，然後花半天時間編好曲，我們是直接錄現場的live cover，也讓我嚇到原來Apple的聲音很甜美很好聽！」

Apple從黑澀會出道，自認從來沒想過當歌手，且黑Girl團體解散後，她往主持及綜藝通告發展，沒有想過能再開口唱歌，她笑說：「這次真的是一個意外！」也透露如果反應不錯，也許有機會可以跟Andy哥一起翻唱〈幸福的泡泡〉。她自己對黑Girl未來是否能同台相當期待，但坦言時間不好安排，「大家都有各自的工作，可能只有Andy哥有這個本事，能讓我們9個人再同台」。

(中時)