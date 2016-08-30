政院：許厝預防性安置 擴大污染源監測

行政院發言人童振源今天表示，政府基於學童健康，針對雲林縣橋頭國小許厝分校進行預防性安置，未來會擴大推動污染源監測與調查。

雲林縣橋頭國小許厝分校家長上午北上行政院抗議，遞交陳情書，家長建議包括，讓學童留在許厝分校繼續就讀，以避免學童因為遷校事件心靈受創，導致許多分校學生受教權受影響。商談1個多小時後，許厝分校五育基金會主委許芳餘表示，行政院並沒有接受讓學童留在許厝就讀的主要訴求。

童振源下午召開記者會表示，學童健康是政府最關切的考量，許厝分校的學童暴露在環境污染、危害健康的情況下。為了維護學童健康，政府決定進行預防性安置。

他表示，行政院已要求相關部會協助雲林縣政府，全面與受影響的家庭、學童、教職員進行風險溝通，並積極推動後續污染源調查、環境監測及進一步關於敏感性族群的健康風險及流行病學研究。

童振源表示，今天上午有民眾前來陳情、抗議。許厝國小附近民眾希望衛福部和環保署擴大健康風險評估與後續污染源調查環境監測，針對這些訴求，行政院都同意，也會與許厝居民站在一起，一起捍衛學童跟居民的健康。

童振源表示，針對媒體報導行政院官員與許厝居民「不歡而散」，他也要澄清，當時是在立法委員蘇治芬要求下，行政院官員先行離開，再由蘇治芬繼續溝通，並沒有不歡而散。

此外，針對前總統府資政吳澧培今天表示，行政院長林全絕對用不得、要下台，否則總統蔡英文沒有明天。童振源表示，政府知道民眾對於政府的期待非常高，政府會全力以赴施政，以符合人民期待。1050830

(中央社)