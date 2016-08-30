台大國北教大合併案 台大：若有利再往前

台大和國北教大合併案將重啟討論，預計今年校務會議決定合併意願。台大今天表示，若合併對兩校都有利再往前走，若對任何一方有害或有副作用，也不一定要勉強。

教育部曾推動高教公公併，不少大學也有意合併，希望整合更多資源，但陽明大學與交通大學、成功大學與台南藝術大學等案，因校內反彈聲浪較大而暫時擱置，清華大學和新竹教育大學則順利通過合併案，最快106學年合併，曾談判合併多年的台灣大學和國立台北教育大學也重啟談判。

國立台北教育大學教務長周志宏表示，兩校過去曾談判合併多年，因有不同意見，而一直未有進展，教育部認為此案不宜再久拖，希望兩校在105學年校務會議決定是否有合併意願，而國北教大過去校內曾有反對聲音，但經溝通後，多數教師傾向願和台大合併，但仍待校務會議決定。

台灣大學副校長張慶瑞表示，兩校合併案已談10多年，教育部希望合併案盡早有結果，因此希望兩校在今年校務會議決定，如果可行就往下走，如果不可行也可有個定論。

張慶瑞指出，兩校若要合併，有很多問題要解決，如行政組織融合、同質系所如何處理、師生狀況等都得討論，也有一些技術性障礙，如果這些問題不能解決，就會將兩校合併優缺點並列，送到校務會議討論，透過共識決或多數決來決定。

相對於國北教大狀況較明朗，張慶瑞表示，台大內部正反面意見都有，校方過去曾和系所代表、行政系統、學生代表溝通，讓各單位瞭解合併的優缺點，但不希望因合併造成困擾或內部糾紛，最不願見到像清大合併案後續不斷發生抗爭。

張慶瑞表示，如果合併對兩校都有利就往前走，如果對任何一方有害或有副作用，也不一定要勉強，教育部也沒有要求一定要合併，可以談就談，如果不可行，至少今年也可有個定論。1050830

(中央社)