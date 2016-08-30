《魔法阿媽》被批怪力亂神落敗！當年金馬評選內幕曝光網友氣炸

以祖孫情與台灣民間習俗為賣點的《魔法阿媽》當年被看好得到金馬獎最佳動畫長片。（圖／取材自網路）

台灣本土自製動畫《魔法阿媽》於1998年推出，請到藝人文英替靈魂人物「阿媽」配音，內容以祖孫互動與台灣民間信仰為主題，在上映時取得極大的迴響，至今仍是許多人心目中的經典動畫，許多人看好其能奪下當年的金馬獎最佳動畫長片，未料最後該獎項卻以從缺作收，讓人難以接受，時隔近20年有網友曝光當時的評審會議內容，《魔法阿媽》落敗的理由讓網友氣炸。

近日《魔法阿媽》遭金馬評審「黑掉」的傳聞在PTT上引發熱議，當年該片與另一部作品《末日世界》同時入圍，未料最後卻「雙輸」誰都沒拿獎，時隔近20年，有網友曝光《電影檔案：第35屆金馬得獎影片》中關於動畫片的評審會議內容，當屆評審團由資深導演徐天榮擔任總召集人，評審包含石雋、王玨、陳清河、王童等共計14人，而在投票環節中，《阿媽》拿下12票，《末日》僅有2票，懸殊比數應可預料將由前者出線，但動畫家黃木村卻提出質疑，認為當時動畫技術已有一定水準，《阿媽》應該要有「一個電腦特殊效果的設計」，直說：「我看好像都沒有，以這樣的動畫片來變成我們金馬獎的最大動畫片，我看以後拍傳統的動畫就可以得獎了。」

近日有網友曝光當年金馬評審在討論《魔法阿媽》的會議內容逐字稿。（圖／翻攝自PTT）

有評審認為《魔法阿媽》在灌輸年輕人迷思、宣揚怪力亂神。（圖／翻攝自PTT）

不少評審贊同從缺，但導演王童卻提出擔憂：「不一定說所有電腦加進去，所有科技加進去就是好電影，原始的東西反而好。如果你這次不給，大家都不要做了，以後沒人要做了」而影評人王清華則對劇情做出分析，認為政府在推廣破除迷思，但《阿媽》卻是「灌輸年輕人迷信的思想」即便評選過程意見南轅北轍，不過最後仍在一番激辯下2部均保住入圍資格。

可到了決定得獎作品會議時，廢票比例明顯變多，最後全部討論重點變成「迷信」、「怪力亂神」，王清華再說：「宋七力的事件在高雄造成很大的殺傷力，我們也看到最近這幾年的社會，這種事件多的不勝枚舉，還需要卡通在這種行為上做支援嗎？」於是到了投票環節，只是《阿媽》以及「廢票」2種選項，而最終結果是10票廢票，《魔法阿媽》確定無緣金馬。此文章一出網友對於評審會議相當不苟同，譏諷評審思維食古不化，會議內容更是「奇文共賞」酸度破表，顯見《魔法阿媽》的落敗即便過了20年仍是網友心中的一個遺憾。

(中時電子報)