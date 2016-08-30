美空軍接收第100架F-35

進行空中加油演練的F-35A戰鬥機。（美國空軍）

根據《空軍時報》報導，美國空軍已經完成對其第100架F-35A戰鬥機的接收任務。此款為美國空軍量身打造，具備隱形功能的第五代戰鬥機，已經於8月2日被宣佈擁有作戰能力。

接收第100架F-35戰鬥機的，為駐防於路克空軍基地的第56戰鬥機聯隊。第56戰鬥機聯隊長李奧納多（Brook Leonard）准將表示，他非常樂見F-35的研究計劃得到如此巨大的進展，這對美國空軍而言也是一項重大的里程碑。而F-35的服役，也讓李奧納多相信對於美國的敵人而言是一個可怕的事實。尤其是F-35A已經進入量產，而且生產數量越來越多的事實足以令所有人重視。

美國空軍計劃購買1,763架F-35A戰鬥機，而美國海軍與陸戰隊則將分別採購F-35B與F-35C型戰鬥機。由於F-22的生產計劃被腰斬的原因，美軍方面強烈反對減少F-35的數量，否則美國空軍將僅剩下187架的作戰飛機。目前美國空軍的F-35A戰鬥機，主要部署於亞利桑那州的路克與猶他州的希爾空軍基地（Hill Air Force Base）。

如果把美國與其他各盟國的戰鬥機合計起來，目前全世界已經有175架不同型號的F-35戰鬥機服役。到了2016年底，F-35的數量將超越F-22。到了2020年，洛克希德－馬丁公司希望能夠每個月平均生產17架F-35戰鬥機。到目前為止，一架F-35的售價為1億美元。未來，路克希德－馬丁公司希望能將價格降低到8,000萬美元。

(中時電子報)