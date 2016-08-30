不倫貝琪慘兮兮 渣男主唱卻爽摟新歡買醉過夜

相對於貝琪復出之路走得艱辛，不倫戀男主角川谷繪音離婚後，竟光速搭上嫩妹，夜夜笙歌好不快活。(取材自《週刊女性》、facebook)

日本混血女星貝琪今年1月被爆出和「下流極品少女」川谷繪音搞不倫戀，原本人氣超旺的她，演出、代言等工作也因此全數遭解約，即便沉澱數個月、之後在鏡頭前懺悔道歉，仍無法挽救多少頹勢，今年6月貝琪宣布復出，演藝路卻走得無比艱辛，反觀川谷繪音，最終跟元配簽字離婚，只是不像貝琪一樣辛苦，他被拍到恢復單身後，事發僅隔半年就被拍到摟新歡過夜，好不快活。

據《週刊女性》報導，今年8月中，川谷繪音被拍到帶年輕妹子進入一間酒吧，據常客表示，該店為會員制，隱私把關層級很高，因此有不少藝人是這裡的會員，川谷常到店裡喝酒唱歌，消費額動輒萬元以上，而川谷繪音當天被拍到和一名長相酷似歌手miwa的女性走出酒吧，幾天後兩人又熟門熟路到店裡，直到半夜3點才出來，川谷喝得爛醉，最後跟女伴一同搭上計程車回到男方家。

事後記者詢問川谷繪音，他打死不認戀情，表示對方只是朋友，但被打槍「那麼晚了應該不會找普通異性朋友去家裡吧，是要一起過夜嗎？」，他才認了有過夜之實，但表示雙方非男女朋友，目前在曖昧中，能不能交往要看女方的意思，據悉，該名年輕長髮妹是朋友的朋友介紹的，川谷繪音強調女方非圈內人，甚至不是工作夥伴，希望媒體手下留情，對新戀情相當保護，至於貝琪，他僅表示抱歉讓她經歷那麼大的騷動，說完深深一鞠躬就進了家門，對比於貝琪在鏡頭前聲淚俱下，又姿態極低的尋求工作機會，在搞不倫戀這件事情上頭，承擔的明顯比男方來得多很多。

(中時電子報)