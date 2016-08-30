管理不易! 大陸公共自行車處境尷尬

山西太原的公共自行車租賃點。(圖/中新社)

大陸的公共自行車近年在各主要城市「遍地開花」，然而管理上的困難使其問題重重。據悉，目前大陸民眾對公共自行車的使用度不高，而且器材的妥善情形也不佳，導致該項目處於尷尬狀態。

自行車在1980年代以前曾是中國大陸人民的主要交通工具，在當時的環境看來，使用自行車無疑是解決交通困難的一個好辦法。於今，大陸快速的都市化發展，使得公路上開始擠滿了汽車、機車，也製造了交通混亂與空氣汙染。

理性來說，或許現在多些人回去使用自行車是比較好途徑，而大陸政府也看到了這點。所以公共自行車的潮流拔地而起，包括北京、上海、廣州、深圳、武漢、杭州等城市都響應了這個大方向。但是近年的實際運作上卻面臨重重問題，引發大眾關注。

具體而言：首先，大陸公共自行車的管理多採外包民營方式，性質以營利為重，相對輕忽服務，無法保障公益性；其次，民眾的公德心不足，借車不還的狀況屢見不鮮，而且難以採取強制作為；第三，難以管理監控，造成破損率居高不下，連帶提高營運成本；第四，整體配套缺陷，讓公共自行車的使用度一直不高，很少民眾把它當成通勤工具。

台北的公共自行車租賃點。(圖/本報系資料/姚志平攝)

相對地，台北市的「YouBike」經驗頗值得參考，其使用率高達世界之冠，這跟設置的方便性有關。「YouBike」將站點的設置合理性提高，兼顧捷運、住宅和商圈幾大要素，增加通勤的使用率。而政府主導、企業運營的模式，完整提供「便利」，更是該政策做成功的關鍵因素！

(中時電子報)