F-16將停產 洛馬：不影響後勤與升級

洛馬將在2017年結束F-16生產線，以挪出產能製造F-35。不過F-16的後續升級會繼續進行。圖為首架完成升級的F-16V，為中華民國空軍所有。(圖/洛馬公司)

F-16是世上最受歡迎的戰機，從1977年起製造至今，總產量已達4588架，服役於25國的空軍當中。但是再暢銷的戰機終有停產的一天，洛馬公司決定將在2017年，結束F-16的生產線。

美國「戰略頁」(strategypage)報導，美國洛克希德•馬丁公司雖然決定明年起將不再新造F-16，但是仍然會保障現有F-16的後勤補充與後續升級，至少能讓F-16保持優勢到2020年以後。

F-16構型優秀，因此接受過各種改裝實驗飛行性能。圖為加了前翼的F-16/AFTI(先進戰機技術集合)。(圖/F-16.net)

目前洛馬公司正在執行300架「F-16V」的升級案，將火控雷達提升到AESA(相位陣列式)、新式數位座艙、觸控平面顯示器、Link16數據資料鏈等，使F-16在航電上的性能與F-35為同一水準。洛馬公司認為在未來至少還有700架F-16會加入升級。

將主翼換成箭形機翼的F-16XL，原本想競爭美國空軍的「打擊戰機」標案，但不敵F-15E。不過F-16XL依然成為極為獨特的實驗機。(圖/NASA)

在F-16之前，最暢銷的戰機是前蘇聯的MiG-21，包括蘇聯附庸國的自製版本，總產量超過1萬架。其次是麥道公司的F-4幽靈2式(Phantom II)，產量達到5000架。但是從1991年之後，隨著冷戰結束，造成軍事產業萎縮90%，因此F-16的總產量不可能超過前輩。不過也因為冷戰結束，因此F-16的使用國拓展到原本華沙公約的東歐國家，成為最普及的戰機。

F-16外型最大的特點就是採用翼身融合設計(Blended Wing Body)，也就是機身與機翼的界限並不明顯，可以取得更小的阻力與更好的升力，因此F-16有著不符它體型的作戰半徑，與極為優秀的爬升速率，使得這款輕型戰機在空戰機佔盡優勢，是最靈活的戰機之一。

F-16原本是設計做為F-15的輔助戰機，武裝僅只有短程響尾蛇飛彈，也沒有對對攻擊能力。但由於新電子技術的進步，使得F-16也能安裝遠程搜索雷達，也就具備使用中程飛彈的能力。到了1981年，以色列更突發奇想的裝對地攻擊炸彈安裝在未改裝的F-16A，對伊拉克的核武製造中心做了精準攻擊，也就是著名「巴比倫行動」。自此開啟了F-16對地攻擊能力的開發，現在F-16已經公認的戰鬥轟炸機，包括中華民國空軍的F-16，也是負責精準攻擊與反艦的角色。

(中時電子報)