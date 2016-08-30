網路平台詐3億 算命師出面：幹部動手腳

神穩中的黃元宏日前透過網路影片，解釋程式被別人動手腳。（陳鴻偉翻攝）

黃元宏最近改口投資有風險，但被害人指控他開說明會時從沒講過這個。（被害人提供）

被10餘名被害人報案指控，設計POG網路互助平台，從中詐得3億落跑，自稱「通天神探」的算命師黃元宏，日前透過網路影片澄清，他也是被害人，自己也有160萬拿不回來，黃更將矛頭指向1名蕭姓幹部，辯稱是蕭在更動程式手腳，他才是騙錢元凶。

但黃的說詞不為被害人接受，認為黃、蕭2人根本在「唱雙簧」，被害人林先生就表示，如果黃真的那麼無辜，為什麼不出來面對大家？把一切解釋清楚，而是從上個月躲到現在？

黃元宏澄清表示，POG不是他經營的，而是香港方面的廠商，他只是1名參加者而已，他在影片中列出1堆帳戶，表示POG上月要崩盤前，遭人動手腳，打亂原本隨機安排的援助帳戶，變成特定人的帳戶，黃說一切都是1名蕭姓幹部所為，其實他也是被害人，他的錢也拿不回來。

黃還在影片中表示，當初找人來玩POG，投資本來就有風險，出事了不能只怪他，不少被害人看後氣得大罵，表示當初黃和他的幹部，在說明會中講得頭頭是道，從沒聽他講什麼「投資有風險」，只聽過他們不斷吹噓多好賺，現在出事了就開始改口，黃還把責任推給下線，2人就像在演戲一樣，「不要只會躲在網路後面，有本事就出來面對！」

(中時)