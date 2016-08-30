安置敘利亞難民 白宮制定85,000人計畫

歐巴馬政府宣佈將再增加85,000個名額收容敘難民。（圖/美聯社）

美國聯邦政府今宣告，已制定好接納收容8萬5千名敘利亞難民的計畫，將在本年度繼續推行，至今已有1萬名難民透過該計畫進入美國。將與聯合國難民事務高級專員公署（UN High Commissioner for Refugees）合作，共同協助難民在美國展開新的生活。

據《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）報導，白宮在去年9月首次宣佈收容敘利亞難民的計畫，當時的員額是1萬名，如今在滿額之後又立刻再增額85,000名。報導中指出，去年入境的難民中，超過6成以上都是未滿18歲的孩童，然而敘利亞並非美國收容的難民首位，緬甸（Burma）和中非的剛果民主共和國（République démocratique du Congo）才是。

但在首次收容計畫公佈時，多數州的州長與議會紛紛反對敘利亞難民來此安置，他們擔心這批穆斯林難民會造成混亂和恐攻等不穩定因素，加上在共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的「反穆斯林移民政策」的推波助瀾之下，共和黨多數的聯邦眾議院多次在重新安置計畫上刻意刁難聯邦政府，意圖讓他們「知難而退」。

不過，歐巴馬政府在眾多敵視和阻擾下，仍透過與非政府組織（NGO）、聯合國難民署的合作，成功完成前一項安置計畫。安置計畫中的執行組織國際救援委員會（International Rescue Committee, IRC）主席米勒班（David Miliband）稱讚此政策是正確且聰明的，「這1萬名的難民證明計畫是可行的，希望未來的美國領導人們能貫徹，讓他們能脫離戰爭和暴力，重新開始生活。」

(中時電子報)