7旬婦接孫途中遭警車撞亡 家屬求償900萬元

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7旬黃姓婦人遭嘉義縣水上分局柳林派出所警車撞亡，基於肇事責任歸屬，保險公司無法理賠到最高保額，家屬痛批「冷血、吃人夠夠」，雙方協調多次，尚未達成共識，家屬希望在黃婦9月4日出殯前談妥，讓黃婦入土為安。

柳林所王姓警員18日下午獨自駕駛巡邏車行經內溪村產業道路，黃婦要去接孫子下課，從小路騎出來，與警車碰撞，黃婦先撞上警車擋風玻璃，再彈飛撞到路旁電線桿，顱內出血、傷重不治，全案由中埔警分局、嘉義地檢署偵辦。

王員平時工作積極、表現良好，當時酒測值零，行車速度約30公里，事後王員被調職警備隊；家屬要求承保嘉義縣警局的臺灣產物保險公司，全數支付任意險理賠金額，第三人責任險保險額度300萬元，保險公司只願給100萬元，令家屬不滿。

保險公司透露，強制險200萬元會全數支付，但第三人責任險的理賠金額會因肇責比例有所調整，警方提供的行車記錄器有拍到黃婦邊騎車邊講手機，未注意車前狀況才導致意外，已2度到水上鄉調解委員會調解，各自堅持立場，無法達成共識。

家屬求償900萬元，原本30日上午要到保險公司前抗議，但未在約定時間出現；保險公司強調，若對方持善意、理性態度，很願意坐下來談，保金是大眾所累積，站在公司立場應善盡管理責任，任憑予取予求，就沒有公義可言。

(中時)